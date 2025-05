Kaum Veränderungen: Dow Jones notiert schlussendlich um den Schlusskurs des Vortages

Marktbericht

So performte der Dow Jones zum Handelsende.

Letztendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 41.859,09 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 16,826 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,18 Prozent auf 42.354,46 Punkte an der Kurstafel, nach 41.860,44 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 41.714,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 42.090,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 39.186,98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43.428,02 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 22.05.2024, bei 39.671,04 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2025 bereits um 1,26 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 2,23 Prozent auf 61,32 USD), Merck (+ 1,12 Prozent auf 77,84 USD), Amazon (+ 0,98 Prozent auf 203,10 USD), Goldman Sachs (+ 0,80 Prozent auf 598,23 USD) und Honeywell (+ 0,79 Prozent auf 223,63 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-2,08 Prozent auf 296,67 USD), Home Depot (-1,51 Prozent auf 325,40 EUR), Verizon (-1,42 Prozent auf 43,13 USD), Coca-Cola (-0,99 Prozent auf 71,14 USD) und IBM (-0,96 Prozent auf 258,37 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.514.574 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,983 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,33 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

