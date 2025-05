NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken NVIDIA am Donnerstagnachmittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 133,00 USD zu.

Das Papier von NVIDIA legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 133,00 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 133,26 USD. Mit einem Wert von 132,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 5.822.509 Aktien.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,13 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,14 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 34,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,039 USD. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 416,25 USD.

Am 26.02.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,50 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,33 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 22,10 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 27.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,40 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Analyst zur NVIDIA-Aktie: Keiner kann den Marktführer technologisch einholen

Infineon-Aktie stark: Infineon und NVIDIA arbeiten bei Stromversorgung für KI-Server zusammen

Top-Picks enthüllt: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im ersten Quartal 2025