Xtract One Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xtract One Technologies veröffentlichte am 05.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xtract One Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,85 Prozent auf 3,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net