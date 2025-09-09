Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage. BioNTech-Aktie im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko. Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf. Neue E-Autos von VW. Mercedes-Benz stellt neuen elektrischen GLC. Anwalt namens Mark Zuckerberg verklagt Facebook. Kontron-Aktie steigt nach positiven Zölle-Aussagen. RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung.
