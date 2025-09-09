Frei mit 55 – Wie wir unseren Lebensstandard aus Kapital von den Börsen finanzieren!

Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage. BioNTech-Aktie im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko. Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf. Neue E-Autos von VW. Mercedes-Benz stellt neuen elektrischen GLC. Anwalt namens Mark Zuckerberg verklagt Facebook. Kontron-Aktie steigt nach positiven Zölle-Aussagen. RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung.