Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland +11,6% gg Vj

11.09.25 08:13 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland hat im August um 11,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Bei dieser Zahl ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, stieg die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr auf Jahressicht um 12,2 Prozent. Im Juni alleine waren es 18,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Forderungen der Gläubiger aus den im ersten Halbjahr gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 28,2 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2024 hatten die Forderungen bei rund 32,4 Milliarden Euro gelegen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 02:14 ET (06:14 GMT)