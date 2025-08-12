DAX24.333 +1,7%ESt505.348 +1,6%Top 10 Crypto15,87 +3,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.846 +1,2%Euro1,1650 -0,1%Öl67,32 +0,5%Gold3.384 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe höher als erwartet

07.08.25 14:42 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 2. August etwas deutlicher als erwartet zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg sie saisonbereinigt um 7.000 auf 226.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 221.000 vorhergesagt. Der Wert für die Vorwoche wurde auf 219.000 (218.000) revidiert. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 500 auf 220.750. In der Woche zum 26. Juli erhielten 1,974 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 38.000 mehr als in der Vorwoche.

Wer­bung

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 08:43 ET (12:43 GMT)