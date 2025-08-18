DAX24.291 +0,4%ESt505.415 +0,5%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin102.199 -3,0%Euro1,1673 -0,3%Öl65,92 +0,3%Gold3.351 -0,1%
Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinkt unerwartet

14.08.25 14:40 Uhr

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 9. August 2025 entgegen den Erwartungen abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel sie um saisonbereinigt 3.000 auf 224.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 229.000 vorhergesagt. Der Wert für die Vorwoche wurde auf 227.000 (vorläufig: 226.000) revidiert. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich um 750 auf 221.750. In der Woche zum 2. August erhielten 1,953 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 15.000 weniger als in der Vorwoche.

