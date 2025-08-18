Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinkt unerwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 9. August 2025 entgegen den Erwartungen abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel sie um saisonbereinigt 3.000 auf 224.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 229.000 vorhergesagt. Der Wert für die Vorwoche wurde auf 227.000 (vorläufig: 226.000) revidiert. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich um 750 auf 221.750. In der Woche zum 2. August erhielten 1,953 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 15.000 weniger als in der Vorwoche.

Wer­bung Wer­bung

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 08:40 ET (12:40 GMT)