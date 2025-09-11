DAX23.659 -0,6%ESt505.356 -0,1%Top 10 Crypto15,75 -0,3%Dow45.556 +0,1%Nas21.825 +0,1%Bitcoin95.750 +0,5%Euro1,1739 -0,2%Öl66,97 +1,1%Gold3.649 +0,4%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Zahl der US-Beschäftigten im März niedriger als bisher angenommen

09.09.25 16:03 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist zu Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump niedriger gewesen als bisher angenommen. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) nach einer Benchmark-Revision mitteilte, lag die Beschäftigtenzahl im März 2025 um 911.000 niedriger als bisher ausgewiesen. Analysten hatten eine Abwärtsrevision um 500.000 bis 700.00 prognostiziert. Die Revision erfolgt auf Basis der Daten des Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW). Dabei handelt es sich um Daten, die aus den Arbeitslosenversicherungsmeldungen der Arbeitgeber stammen und etwa 95 Prozent der Beschäftigten abdecken.

Diese Daten sind genauer als jene, die das BLS monatlich im Rahmen seiner Current Employment Statistics (CES) veröffentlicht. Die Qualität der CES-Erhebung leidet unter einer zurückgehenden Beteiligung der Unternehmen - vor allem seit der Corona-Pandemie. Die endgültig korrigierte Berechnung wird im Februar, zusammen mit den Job-Daten für Januar, veröffentlicht.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 10:03 ET (14:03 GMT)