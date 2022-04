Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Zalando 47,71 EUR

Die Aktie legte um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 47,43 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 48,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,28 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 739.913 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2021 bei 105,90 EUR. Gewinne von 123,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 42,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 9,83 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,86 EUR.

Zalando ließ sich am 01.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,57 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,10 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,98 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2021 dürfte Zalando am 01.03.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 02.03.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

