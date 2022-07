Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,42 EUR

Die Zalando-Aktie musste um 01.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 24,70 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 24,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.263 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2021 markierte das Papier bei 105,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2022 (20,94 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 17,96 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.05.2022. Zalando vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2.205,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,871 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Zalando-Aktie kann Verluste zum Teil wieder aufholen: Zalando kassiert Jahresprognose - Analysten streichen Kursziele zusammen

ASOS-, Inditex-, Delivery Hero-Aktien & Co verlieren: Zalando zieht Online- und Modebranche runter

Zalando-Aktie verliert: Credit Suisse senkt Kursziel für Zalando - Einstufung bleibt

