Zalando Aktie News: Zalando zieht am Montagnachmittag deutlich an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,0 Prozent auf 23,20 EUR zu.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,0 Prozent im Plus bei 23,20 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,24 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,39 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 631.032 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 32,17 EUR markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 31,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,60 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 07.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,15 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,63 Prozent zurück. Hier wurden 2,24 Mrd. EUR gegenüber 2,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Zalando.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,832 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

