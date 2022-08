Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,83 EUR

Die Zalando-Aktie notierte um 01.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 27,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 27,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,42 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.164 Stück gehandelt.

Am 11.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 72,54 Prozent zulegen. Am 24.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 43,73 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.205,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent verringert.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,387 EUR je Zalando-Aktie.

