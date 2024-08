Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 24,51 EUR zu.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 24,51 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,91 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,70 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 430.651 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,56 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 53,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 07.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Zalando dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,830 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Zalando-Aktie: Experten empfehlen Zalando im Juli mehrheitlich zum Kauf

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen