Zalando Aktie News: Zalando steigt am Freitagvormittag

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,68 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 27,68 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,84 EUR. Bei 27,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 19.465 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,80 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 20,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,49 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,08 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.05.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent auf 2,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

