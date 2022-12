Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Zalando 31,35 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 31,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 31,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.423 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2021 auf bis zu 81,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,60 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 29.09.2022. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 62,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,60 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 03.11.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.733,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 07.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 29.02.2024 erwartet.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,236 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

