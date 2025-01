Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 32,11 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 32,11 EUR ab. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 32,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 427.047 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 35,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 11,71 Prozent wieder erreichen. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,33 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,61 EUR aus.

Am 05.11.2024 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando -0,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Zalando dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

