Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 23,96 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 23,96 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 23,92 EUR. Mit einem Wert von 24,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 229.190 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 32,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,56 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 33,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,06 EUR aus.

Am 07.05.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.10.2025.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,830 EUR je Aktie.

