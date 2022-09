Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Zalando 22,29 EUR

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 22,28 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,96 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 408.698 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2021 markierte das Papier bei 99,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,49 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2022 (20,94 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,60 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber 0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.205,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Zalando am 03.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,301 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

