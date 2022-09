Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Zalando 22,28 EUR

Um 09:22 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 22,77 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 22,96 EUR. Bei 22,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.750 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 99,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 77,00 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 20,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 8,74 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zalando ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR vermeldet. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.205,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Zalando dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2022 0,301 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

