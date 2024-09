Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 22,91 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 22,91 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 22,78 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 365.413 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,28 Prozent hinzugewinnen. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 2,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,883 EUR je Zalando-Aktie.

