Zalando Aktie News: Zalando am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,17 EUR

0,26% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 12:22 Uhr 1,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 38,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 199.980 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,90 EUR an. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 63,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,12 EUR am 02.05.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 9,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,27 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 01.03.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,90 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.099,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.573,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Am 11.05.2023 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

April 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie

HelloFresh-, Delivery Hero-Aktien & Co. mit Verlusten: Online-Lieferdienste weiter unter Druck

Erste Schätzungen: Zalando zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images