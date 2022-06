Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Zalando 36,47 EUR

Um 03.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 36,68 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,02 EUR aus. Bei 36,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.196 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 105,90 EUR erreichte der Titel am 08.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 65,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 29,91 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,63 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,36 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.205,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.237,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

