Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittwochmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 03.08.2022 12:22:00 Uhr 2,7 Prozent auf 26,82 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 26,92 EUR. Bei 26,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 299.227 Zalando-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 72,91 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 42,07 EUR.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.205,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent verringert.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Zalando die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,367 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

