Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag behauptet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Kaum Ausschläge verzeichnete die Zalando-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 22,69 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Zalando-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 22,69 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 22,70 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,56 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.671 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2023 erreicht. Gewinne von 27,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,25 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Zalando dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,883 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

