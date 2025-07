Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 27,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,2 Prozent auf 27,95 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,55 EUR nach. Bei 28,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 302.515 Zalando-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 20,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 25,22 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,08 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.05.2025. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit -0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,42 Mrd. EUR – ein Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Zalando dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

