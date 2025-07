Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 27,77 EUR.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 27,77 EUR abwärts. Bei 27,55 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,11 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 214.717 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 44,33 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 24,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 38,08 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,42 Mrd. EUR – ein Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Zalando am 06.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

