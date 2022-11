Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Aktien in diesem Artikel Zalando 23,90 EUR

3,46% Charts

News

Analysen

Das Papier von Zalando konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 24,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 24,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.413.366 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 72,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,13 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 36,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 04.08.2022. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von 0,14 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2.623,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.733,10 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 07.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,254 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Ausblick: Zalando gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zalando-, Delivery Hero-Aktien & Co. beflügelt: Chinesische Technologieaktien sorgen für Erleichterungsrally

Zalando-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images