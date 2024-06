Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Zalando im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 24,11 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 24,11 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,07 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 218.558 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 25,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,84 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 07.05.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.07.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,813 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

