Zalando Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Zalando

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 24,24 EUR.

Die Zalando-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 24,24 EUR abwärts. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,13 EUR nach. Bei 24,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 32.608 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 32,17 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,71 Prozent. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Mit Abgaben von 34,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,84 EUR aus.

Zalando gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,813 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein

Freitagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer