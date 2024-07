Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 23,54 EUR.

Die Zalando-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 23,54 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 23,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 168.010 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 32,17 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 47,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,64 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 07.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,834 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

