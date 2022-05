Zalando Aktie News: Zalando büßt am Donnerstagmittag ein

Aktien in diesem Artikel Zalando 36,04 EUR

-1,80% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 05.05.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 36,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 35,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 717.705 Zalando-Aktien.

Am 08.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 105,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.05.2022 bei 35,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 4,38 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,27 EUR.

Zalando gewährte am 01.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.099,70 EUR gegenüber 2.573,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Zalando dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Ausblick: Zalando öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

April 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie

HelloFresh-, Delivery Hero-Aktien & Co. mit Verlusten: Online-Lieferdienste weiter unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images