Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag weit abgeschlagen

Die Zalando-Aktie notierte um 05.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 10,9 Prozent auf 33,11 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 32,90 EUR ein. Mit einem Wert von 38,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.057.737 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2021 markierte das Papier bei 105,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 68,73 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 33,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 0,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,27 EUR.

Zalando ließ sich am 01.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.099,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.573,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 11.05.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

