Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag billiger

Die Zalando-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 31,01 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 30,52 EUR. Bei 31,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.578.407 Zalando-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,00 EUR erreichte der Titel am 11.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 68,68 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 48,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,60 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zalando ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.205,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.237,80 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,337 EUR je Zalando-Aktie.

