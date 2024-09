Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 22,56 EUR ab.

Die Zalando-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 22,56 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,40 EUR nach. Bei 22,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 88.739 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 27,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,56 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,25 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 05.11.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,878 EUR je Zalando-Aktie.

