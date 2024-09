Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 22,73 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 22,73 EUR. Bei 22,76 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 22,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 230.446 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,65 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 06.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,878 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Schwache Performance in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer