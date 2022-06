Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Zalando 35,45 EUR

Um 06.06.2022 16:22:00 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 36,62 EUR nach oben. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,80 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 458.597 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 105,90 EUR erreichte der Titel am 08.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 65,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 29,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 22,43 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,92 EUR.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zalando ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.205,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.237,80 EUR US-Dollar umgesetzt.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

