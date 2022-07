Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 24,70 EUR

1,90% Charts

News

Analysen

Das Papier von Zalando legte um 06.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 24,99 EUR. Bei 25,04 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,65 EUR. Bisher wurden heute 116.205 Zalando-Aktien gehandelt.

Bei 105,90 EUR markierte der Titel am 08.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,40 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,94 EUR. Dieser Wert wurde am 24.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 19,34 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 45,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.05.2022 vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.205,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,479 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-, ABOUT YOU-Aktien & Co. erholen sich - Sektorverlierer im ersten Halbjahr

Zalando-Aktie kann Verluste zum Teil wieder aufholen: Zalando kassiert Jahresprognose - Analysten streichen Kursziele zusammen

ASOS-, Inditex-, Delivery Hero-Aktien & Co verlieren: Zalando zieht Online- und Modebranche runter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images