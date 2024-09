Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 22,32 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 22,32 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,03 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,49 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 308.559 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 23,88 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent auf 2,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,904 EUR je Zalando-Aktie.

