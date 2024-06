Zalando Aktie News: Zalando gibt am Freitagmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 24,10 EUR ab.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,2 Prozent auf 24,10 EUR nach. Bei 23,98 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,19 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187.438 Stück gehandelt.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,17 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 25,09 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 51,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,84 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 07.05.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2,24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,813 EUR fest.

