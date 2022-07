Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Zalando 27,11 EUR

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 27,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 748.567 Stück.

Am 09.07.2021 markierte das Papier bei 104,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 74,54 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2022 Kursverluste bis auf 20,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 27,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,73 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.05.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,14 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,47 Prozent zurück. Hier wurden 2.205,00 EUR gegenüber 2.237,80 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,448 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

