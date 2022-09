Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Zalando 22,19 EUR

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 22,37 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 22,37 EUR. Bei 23,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 62.212 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2021 bei 99,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2022 (20,94 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,47 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zalando ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.205,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.733,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Am 07.11.2023 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,301 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Delivery Hero-Aktie, Zalando-Aktie & Co. gesucht: Positive Morgan Stanley-Studie treibt Internetwerte an

Zalando-Aktie gibt deutlich ab: Gerüchte um Lazada-Einstieg in den europäischen Markt

August 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Zalando-Aktie angepasst

