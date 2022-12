Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Zalando 31,50 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,6 Prozent auf 31,57 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,74 EUR zu. Mit einem Wert von 31,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 328.758 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 08.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 79,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 60,13 Prozent Luft nach oben. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 64,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 36,93 EUR angegeben.

Zalando gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.733,10 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 29.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,236 EUR je Zalando-Aktie.

