Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 22,01 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 22,01 EUR. Bei 22,16 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 461.499 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 108,13 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 19,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,90 EUR.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

