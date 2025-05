Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 31,17 EUR nach.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 31,17 EUR ab. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,11 EUR nach. Bei 31,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.770 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,00 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 38,64 EUR.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

