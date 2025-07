Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Aufwind

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 28,77 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 28,77 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,78 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,37 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 162.998 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 28,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,35 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,08 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 06.05.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit -0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,24 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

