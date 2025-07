Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 26,95 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 26,95 EUR zu. Die Zalando-Aktie legte bis auf 27,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,79 EUR. Zuletzt wechselten 165.201 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 48,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,45 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,09 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.05.2025. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 2,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Zalando die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

