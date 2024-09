Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 22,07 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 22,07 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,91 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 22,28 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.092 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 27,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 25,28 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Mit Abgaben von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 32,25 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,904 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

