Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 21,69 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 21,69 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 21,66 EUR. Bei 22,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 317.605 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 27,48 Prozent zulegen. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 26,46 Prozent wieder erreichen.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,67 EUR.

Am 06.08.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,904 EUR je Aktie belaufen.

