Zalando Aktie News: Zalando gibt am Mittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 23,06 EUR.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 23,06 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 23,03 EUR. Mit einem Wert von 23,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 178.951 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 32,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 39,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,83 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,84 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 07.05.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,813 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der DAX aktuell

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Nachmittag leichter