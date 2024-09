Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 21,42 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 21,42 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,39 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 695.120 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 34,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,67 EUR.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,906 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

